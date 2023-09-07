Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Cevdet Yılmaz Emekli maaşları hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı gazetecilerle yaptığı buluşmada değerlendirdi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur ve emekli maaşlarına da değinen Cevdet Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.

"İKİ PAKET ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yatırım Ortamı Eylem Planı'na da değinen Yılmaz, "Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunun altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını kaydetti.