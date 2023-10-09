Çatalca'da 100. Yıl Cumhuriyet Parkı Açıldı

Masal ve çizgi film kahramanları bir araya geldi. Çocuklar doyasıya eğlendi. Çatalca'da hizmete giren Cumhuriyet Parkı'nın açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Çatalca'da 100. Yıl Cumhuriyet Parkı Açıldı
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Çatalca’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu erken başladı. İlçede 100. Yıl Cumhuriyet Parkı’nın açılışı yapıldı.

40 bin metre kare alana inşa edilen parkta masal ve çizgi film kahramanlarının heykelleri yer aldı.

Çevre ve doğa bilinci dikkate alınarak masal anlatan ağaç, mis gibi kokacak ıhlamur ağaçları ve onlarca çiçek çeşidini de 100. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda görmek mümkün.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalcalı çocukların artık oyun oynamak ve eğlenmek için civar illerdeki kapsamlı parklara gitmeyeceğini söyledi.

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# çatalca # cumhuriyet bayramı # park
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