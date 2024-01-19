Cebinde 200 TL'si olanlar dikkat! Zengin olabilirsiniz...

İzmit Kandıra'da market işleten Kerim Canbaz, bankaya yatırdığı paralardan 200 TL'nin ATM tarafından kabul edilmediğini görünce paranın sahte olduğundan kuşkulandı.

Banka personelinden yardım isteyen Canbaz, görevlilerin paranın sahte değil basım hatalı olduğunu öğrendi. 200 TL'lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazdığı anlaşıldı.

Banka görevlileri, Canbaz'a bu gibi durumlarda söz konusu hatalı basım banknotlarla ilgilenen koleksiyonerler olduğu bilgisini verdi.

'PARANIN SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Başta paranın sahte olduğunu düşündüğü için üzüldüğünü ancak hatalı basım olduğu ve talebin çok olduğunu öğrenince çok sevindiğini belirten Canbaz, "Bayramda ciddi bir yoğunluk vardı marketimizde İlk 3 gün para alışverişinin ne kadar hızlı olduğunu kestiremedik. Eşimle beraber, bayramda elimizde biriken parayı bankaya yatırmak istedik. Yatırdığımız paradan 200 TL'lik bir banknot geri verildi. Bu hata birkaç kez tekrarlanınca içimizi bir kuşku aldı. Paranın sahte olduğunu düşündük. Banka görevlisini çağırdığımızda bize, paranın sahte değil hatalı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK SİLÜETİNİN ÜSTÜNDE 200 TL YAZIYOR'

Canbaz, başına gelen olayı şu şekilde anlattı:

Hatta tanıdık koleksiyoncuları olduğunu ve gerekirse yardımcı olabileceğini söyledi. Böylece ilk teklifimizi almış olduk. Tek bir banka görevlisiyle yetinmedik, başka bankalardaki görevlilere de gösterdik ve hepsi paranın sahte olmadığını söyledi. Bunu koleksiyoncularla değerlendirebilirsiniz' dediklerinde bizim buruk sevincimiz normal bir sevince döndü. 200 TL'lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazıyor. Haber kaynaklarından bu tarz bir paradan 1 tane bulabildik. Haberde bu paradan 2 tane olduğu söyleniyor. Biri de bizde muhtemelen. Koleksiyonculardan teklifler gelmeye başladı ama kafamızdaki rakam bize sunulana kadar bu parayı kasamızda saklayacağız.

'OĞLUMUN YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRMESİNİ İSTİYORUM'

Bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Çünkü nadir görülen bir şey, bariz hatalı bir para. Piyasada gördüğünüz hatalı paralarda genelde rakamlardan biri eksik oluyor. Fakat bizdekinde Atatürk'ün üzerinde 200 TL yazıyor. Kafamdaki rakamın olduğu teklif gelirse sermaye olarak kullanmak ve oğlum Efe'nin yurt dışında eğitim görmesini sağlamak istiyorum