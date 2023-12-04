Çeşme'de Hortum Oluştu!

İzmir Çeşme açıklarında, Ege Denizi'nde hortum oluştu.

Çeşme'de Hortum Oluştu!

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sağanak yağışın ardından hortum görüldü. Hortum anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesi ve çevresinde ile kıyı ilçelerde etkili olan sağanak yağışın ardından, Çeşme Alaçatı Port açıklarında hortum meydana geldiği görüldü. İlçenin değişik yerlerinden görülen hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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