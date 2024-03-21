Cezaevinde isyan çıktı: Koğuş ateşe verildi

Çorum Cezaevi'nde üç mahkumun çıkardığı yangın sonucunda 12 kişi dumandan etkilendi. Olayla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tüm eylemin 5 dakika sürdüğü belirtildi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yangında ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından yazılı açıklama yapıldı.

ÇORUM CEZAEVİ'NDE YANGIN ÇIKTI! BAŞSAVCI AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dün saat 21.00 sıralarında H.A., İ.E.A., T.A.G. isimli hükümlülerin koğuş ortak alanında yatağı ateşe vererek çıkarttığı yangının, personelin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Tüm eylemin yaklaşık 5 dakika sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer yerildi:

"Koğuşta bulunan diğer tutuklu ve hükümlüler olaydan etkilenmedi. Olay görevli memurlarca kontrol altına alındı. Eyleme kalkışan 3 hükümlü ile müdahalede bulunan 3 görevli tedbir amaçlı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Burada yapılan kontrollerinden sonra kısa süre içerisinde ceza infaz kurumuna nakilleri sağlandı. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır. Münferit gelişen olayla ilgili kişiler hakkında adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. An itibariyle Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır."