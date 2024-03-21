PKK Nevruz'da açılım mesajı verdi! DEM Parti bayramı PKK gösterisine çevirdi

Kürsüden açılım mesajları verildi, Kürdistan'a vurgu yapıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'ye "Kürt meselesinde cesur olun" mesajı verdi.

DEM Parti Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında açılım çağrısı yaptı.

Nevruz kutlamaları kentte gözaltılarla başladı. PKK lehine slogan atanlar, Öcalan tişörtü giyenler, terörü simgeleyen flama taşıyanlar yakalanarak emniyete götürüldü.

Alanın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, sahnenin önüne 4 metre yüksekliğinde tel örgü çekildi. 7 bin 500 polis görev yaptı.

Eski HDP milletvekili Leyla Zana, Nevruz da ortaya çıktı. Kürtçe - Türkçe konuşmasında açılım mesajı verdi. "1993’te Öcalan ilk defa barış için yol ve yöntemlere başlamıştı. Bu yolun yeniden açılması için hazır mısınız? Hep birlikte seçimden sonra barışın önünü açalım" dedi.

Kürsüye çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 6 maddelik çağrı yaptı. "Türk ve Kürt ittifakını demokratik bir şekilde güncellemeye davet ediyoruz" diyen Bakırhan, CHP'ye "Kürt meselesinde cesur olun, sahiplenin" diye seslendi.

Kürtçe dilinin benimsenmesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, ‘Teröristan’ dedikleri yer Kürdistan’dır" ifadelerini kullandı.

"Şimdi Ulusal Birlik zamanı" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı, kürsüden "Kürtler ulusal birliklerini sağlamalı" sözleriyle bölücülük yaptı.