Çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7 yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana geldi. Çocukların kavgasına karışan iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7 yaralı
Editör: Yağmur Biçen

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Zambak Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre, dün çocuklar arasında çıkan kavgaya bugün akşam saatlerinde aileler dahil oldu. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılardan bazıları yakınları tarafından hastanelere kaldırılırken, kimisi ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaralılardan M.Ö. (53) kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, C.A’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diyarbakır # ergani # silahlı kavga
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