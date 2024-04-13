ABD yine PKK'ya kalkan oluyor!

Köşeye sıkışan PKK'ya destek yine ABD'den geldi. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine operasyon yapma planlarının tartışıldığı bir dönemde ABD, PKK’ya 2 adet hava savunma sistemi gönderdi. Mart ayı ortasında terör örgütüne teslim edilen sistemin Gara’ya kurulduğu belirtildi.



Mehmetçik teröristlerin inlerini yerle bir ederken ABD, gücü tükenen PKK'ya hava savunma sistemi gönderdi.



PKK/PYD'yi silahlandırıp özel kuvvetler birimince eğiten ABD'nin verdiği hava sisteminin 2 adet olduğu belirtildi. Yenişafak gazetesinin haberine göre, Mart ayı ortasında terör örgütüne teslim edilen sistem Irak'ın kuzeyindeki Gara’ya kuruldu. Teslimatın, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine geniş kapsamlı askeri operasyon hazırlığı içinde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti.



Habere göre ABD, hava savunma sistemlerinin yanı sıra PKK'ya radar, komuta-kontrol ve elektronik harp sistemleri gibi hedefleri imha etmek için kullanılan 200 adet "radyasyon füzesi" de yolladı.



Ayrıca Suriye'de ABD kontrolündeki bölgelerde üretilen kamikaze İHA, füze ve roketler de Şubat ayında ABD tarafından PKK'ya teslim edildi.



ABD, daha önce de teröristlere 2 helikopter vermiş, bazılarının ABD'li askerlerden pilotluk eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.