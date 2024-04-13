Uygur ayrılıkçıları bu kez de lisede propaganda yaptı!



Uygur ayrılıkçılığı propagandasını lise bahçesine kadar girdirdiler. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Küçükçekmece'de yer alan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bayramlaşma programı düzenledi.



Yapılan konuşmalarda Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin Çin zulmü altında olduğu öne sürüldü. Çin’e karşı "özgür Doğu Türkistan mücadelesi" çağrıları yapıldı.



Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan da programda bir konuşma yaptı. Hidayet Oğuzhan, “Doğu Türkistan’da halkımızın hali ortadayken Ramazan’da ve bu mübarek günlerde işkenceler altındayken bu günleri idrak edemedik" dedi.



Cemiyet ve teşkilatları, Doğu Türkistan mücadelesine çağıran Oğuzhan, en kısa vakitte Doğu Türkistan bayrağı altında, özgür hükümet ve devletlerini kurmak istediklerini de söyledi.



Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Başkanı Abdureşit Abdülhamit de kürsüye çıkarak, Türkiye’ye giriş yasağı bulunan ayrılıkçıların elebaşı Dolkun İsa’nın selamını getirdiğini belirtti.