Çocuklara Eğitim Hizmeti

Bursa’nın Gürsu İlçesinde 7 bin çocuk belediyenin Üreten Çocuklar Atölyesi’nde teknoloji dersi aldı.



Dersler arasında robotik kodlama, 3B tasarım, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik yer aldı.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, belediyenin eğitimler vermeye devam edeceğini sçyledi. .



Belediye bünyesinde yer alan Dijital Yetkinlik Merkezi’nde de verilen eğitimlerle 3 bin genç iş sahibi oldu. 9 bin genç de eğitim aldı.



