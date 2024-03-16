Çöp kamyonunun çarptığı kadın canından oldu!

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çöp kamyonunun çarptığı kadın canından oldu!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen 50 yaşlarında bir kadın caddenin karşısına geçmek istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan A.G. idaresindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu çarptı.

Kamyonun çapması sonucu ağır yaralanan kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınav heyecanı için simülasyon yaptılar!Sınav heyecanı için simülasyon yaptılar!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kamyon # Konya
Çok Okunanlar
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi!
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi!
16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor...
16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor...
Kocaeli'de limanda facia!
Kocaeli'de limanda facia!
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örtülü ödenek tepkisi!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örtülü ödenek tepkisi!
Öne Çıkanlar Kredi kartı kullananlar dikkat! Nakit avans faizi yüzde 5'e çıkarıldı Kredi kartı kullananlar dikkat! Nakit avans faizi yüzde 5'e çıkarıldı Emekliler dikkat! Emekli kart geliyor... Emekliler dikkat! Emekli kart geliyor...