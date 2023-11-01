Çorum'da Korkunç Kaza! 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Çorum'da iş makinası taşıyan tırın devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da Korkunç Kaza! 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Çorum’un Kargı ilçesinde iş makinesi taşıyan tır devrildi. Tırın devrilmesi yüzünden İl Özel İdaresi’nde görevli 2 işçi hayatını kaybetti. Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada İl Özel İdaresi’nde görevli sürü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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