Bayburt'ta Hakaret Davasında Örnek Uzlaşma! SMA'lı Çocuğa Bağış Şartıyla Cezadan Kurtuldu

Bayburt'ta iki kişi arasındaki hakaret davasından örnek bir uzlaşı çıktı. Taraflar, SMA'lı çocuklar için başlatılan kampanyaya destek olma şartıyla uzlaştı.

Bayburt'ta Hakaret Davasında Örnek Uzlaşma! SMA'lı Çocuğa Bağış Şartıyla Cezadan Kurtuldu

Bayburt'ta yaşayan A.K, şüpheli K.A'dan telefonda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. A.K'nin şikayeti üzerine, K.A. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Bunun üzerine A.K, K.A'nın SMA hastası Arya Manhas adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi. Teklifi kabul eden K.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

SMA hastası çocuğun parasını çalmıştı!SMA hastası çocuğun parasını çalmıştı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bayburt # Bayburt # SMA hastası
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