Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol maçı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve milletvekilleri ile basketbol maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol maçı
Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları basketbol maçına dair paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da eşlik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız" sözlerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

# cumhurbaşkanı erdoğan # mit başkanı # hakan fidan # fahrettin altun ibrahim kalın abd
Sarallar suç örgütünün lideri gözaltında Adana'da korkutan deprem Ankara'yı sağanak vurdu! Boğaz geçiş ücretlerine zam
Çok Okunanlar
1 Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
3 İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?