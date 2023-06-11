Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol maçı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları basketbol maçına dair paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da eşlik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız" sözlerini kullandı.