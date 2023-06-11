Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol maçı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve milletvekilleri ile basketbol maçı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları basketbol maçına dair paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da eşlik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız" sözlerini kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip.🏀— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 11, 2023
Formumuzdayız.😎 pic.twitter.com/ET9X1v4Kqy
Kaynak: TRT HaberSarallar suç örgütünün lideri gözaltında Adana'da korkutan deprem Ankara'yı sağanak vurdu! Boğaz geçiş ücretlerine zam