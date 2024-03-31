DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, oy kullandığı okulda asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak oy kullandığını iddia ederek vatandaşları galeyana getirmeye çalıştı.

DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Ağrı'da bir okulun içinde propaganda yapan Sırrı Sakık, "Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar" dedi.

Sakık şöyle konuştu:

"Bugün onur günüdür, haysiyet günüdür. Partiniz ne olursa olsun inancınız ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun. Eğer güvenlik güçleri, buraya gelenler size sesleniyorum bir toplu iğne ucu kadar Allah'a inancınız varsa, bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz? Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu? Hırsız var bu kentte. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz. Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı! İşte Turgut Altınok'un ilk açıklamalarıCumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı! İşte Turgut Altınok'un ilk açıklamalarıGündem
# Ağrı # 31 mart seçimleri # ağrı # hdp
Çok Okunanlar
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da silahlı saldırı!
Bursa'da silahlı saldırı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
Öne Çıkanlar "Hür Köle" | Sinema Hakka'l Yakin - Mehmet Tanrısever - Tarık Tanrısever "Hür Köle" | Sinema Hakka'l Yakin - Mehmet Tanrısever - Tarık Tanrısever Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?