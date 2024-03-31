Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı! İşte Turgut Altınok'un ilk açıklamaları

Türkiye'de yurt genelinde yerel seçimler için oy verme işlemi sürüyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok da oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Turgut Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.

Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını, Milli Mücadele'nin de merkezi olduğunu belirten Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara ziyaretinde ilk olarak Keçiören'e geldiğini söyledi.

Oy kullandığı okulun, Milli Mücadele merkezinin ve Misakımilli sınırlarının çizildiği anlara şahitlik eden bir merkez olduğunu dile getiren Altınok, "Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Yani Karargahtepe Mahallesi'ndeyiz. Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." diye konuştu.

Turgut Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.