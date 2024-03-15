DEM Parti Balâ'da Ak Parti'yi mi destekliyor?

AK Parti Ankara Balâ Belediye Başkan adayı Ahmet Buran, "Yenimahalle, Polatlı ve Balâ, bu konuya girelim mi?" sorusuna "Gerek yok, biz görüştük bize verecekler" yanıtını verdi. Dem Parti, Ak Partiyi destekleyecek yorumlarına neden oldu. Konu üzerine açıklama yapan Buran, Dem Parti seçmeni ile görüşmeler yaptıklarını ve kendilerine oy vereceklerini söyledi.

AK Parti Ankara Balâ Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Buran, DEM Parti'nin aday çıkarmadığı Ankara'nın Yenimahalle, Polatlı ve Balâ ilçelerinde seçme ile görüştüklerini ve oylarını alacaklarını söyledi.



Buran'ın katıldığı bir televizyon programı öncesi sunucu ile olan diyaloğu sosyal medyaya yansıdı. Buran, sunucunun "Yenimahalle, Polatlı ve Balâ, bu konuya girelim mi?" sorusuna "Gerek yok, biz görüştük bize verecekler" yanıtını verdi.

Ahmet Buran, gündem olan videonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Buran, "DEM Parti'ye oy veren vatandaşlarımızla yaptığım bir görüşme hakkında bilgi verdim. DEM Parti ile en ufak bir irtibatımız ve görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.



DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan, Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkarmayacaklarını ifade etmişti.