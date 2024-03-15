Doğu Perinçek'ten dikilecek olan Tehliryan heykeline sert tepki!

Fransa, İttihat ve Terakki'nin liderlerinden Talat Paşa'nın katili Soğomon Tehliryan'ın heykelini dikmeye hazırlanıyor.

Editör: Dilek Doğan

Fransa, İttihat ve Terakki'nin liderlerinden Talat Paşa'nın katili Soğomon Tehliryan'ın heykelini dikmeye hazırlanıyor. Karara tepki gösteren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, soykırımı çağrıştıran heykel girişiminin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre kararına aykırı bir hareket olduğuna dikkat çekti. Perinçek, 10 yıllık mücadele sonrası 3 ayrı dava kazanarak Ermeni Soykırımı yalanını yerle bir ettiklerini vurguladı.

Talat Paşa’nın katili, Sogomon Tehliryan'ın heykelini dikecekler. Bu skandal karara Fransa imza attı. Heykelin Marsilya'nın Beaumont semtinde açılacağı duyuruldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fransa'nın soykırımı çağrıştıran bu kararına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını hatırlattı. Ermeni Soykırımı yalanını yerle bir ettiklerini kaydetti.

Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınan kararın Fransa'da da gündeme geldiğini ifade etti.

Perinçek, Marsilya Belediyesi'ni hukuka uymaya davet etti. Perinçek, Vatan Partisi'nin heykelin dikilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet Talat Paşa'nın ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etti.

Özkan, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel merkezi olarak kullanılan ve yıkıldıktan sonra otopark haline getirilen Pembe Konak'ı da onaracaklarını ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # Talat Paşa
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