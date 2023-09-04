Siber suçlara geçit yok! 283 siteye erişim engeli

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay yaptığı çalışmalar sonucu zararlı içerik barındırdıkları tespit edilen 283 internet sitesine erişim engeli getirildiği bildirildi.

Siber suçlara geçit yok! 283 siteye erişim engeli
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarına yönelik tespit ve erişimin engellenmesi maksadıyla  çalışmalar yürütüldü.

Siber suçlara geçit yok! 283 siteye erişim engeli - Resim : 1

283 İNTERNET SİTESİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar neticesinde yurtdışı üzerinden yayın yapan 110 adet yasadışı bahis, 83 adet müstehcenlik, 48 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme ve 42 zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) suçu içerikli paylaşımların olduğu toplam 283 internet sitesi adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 283 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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