İstanbul'da siber dolandırıcılık çetesi çökertildi! Şirketin hesap hareketleri 5 milyar lirayı bulmuş

Siber dolandırıcılığın yeni hedefi sosyal medya platformları oldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, sosyal medya platformlarında yatırım şirketiymiş gibi reklam vererek dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı.

Kısa sürede yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

HESAP HAREKETLERİ DUDAK UÇUKLATTI!

Hesap hareketleri 5 milyar lirayı bulan bu şirketi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla aldıkları altınları daha sonra 10 paravan şirket üzerinden tekrar nakde çevirdiğini belirledi.

Çete tarafından dolandırıldıklarını beyan ederek ilgili makamlara şikayette bulunan bir kişinin 261 bin liralık mağduriyetinin giderildiği öğrenildi.