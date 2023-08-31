Deprem kira yardımı neden yatmadı? AFAD Deprem paralarını neden yatırmıyor?

Deprem kira yardımı neden yatmadı konusunda AFAD herhangi bir resmi açıklama yapmadı. 6 Şubat'tan bu yana zor şartlar altında mücadele eden vatandaşlarımız artan kiralar, enflasyon ve diğer zorlu hayat şartları ile mücadele ediyor. Sosyal medya ve şikayet siteleri üzerinden şikayetlerini dile getiren vatandaşlar herhangi bir kira yardımının yapılmadığını iddia ediyorlar. Konuya ilişkin detaylara gelin göz atalım!

DEPREM KİRA YARDIMI NEDEN YATMADI? AFAD AÇIKLAMA YAPTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde depremzedelere kira yardımı yapılacağının müjdesini vermişti. Birkaç ay sonra AFAD E-Devlet üzerinden kira yardımı talep eden depremzedeler için bir başvuru formu açtı. Ağır hasarlı veya orta hasarlı girilemeyecek veya girilmesi tehlikeli olan ev sahiplerine kira yardımı yapmaya başladı. Başvurusu onaylanan kişiler yardımları almaya başladı. Ancak son aylarda ödemelerle ilgili bir sorun olduğu söyleniyor. Vatandaşlar Temmuz ve Ağustos aylarının yatmadığını ve zor durumda olduklarını dile getiriyorlar.

DEPREMZEDELER SOSYAL MEDYA VE ŞİKAYET SİTELERİNDEN YORUMLAR ATIYORLAR

Deprem kira yardımı neden yatmadı henüz bilinmiyor. AFAD tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin tepkiler veren vatandaşların yorumları ise şu şekilde:

Sayın AFAD başkanlığı biz deprem bölgesinde ikamet etmekteyim bu ay neden kira yardımı yatırılmıyor nedendir acaba her şey almış başını gidiyor hayat pahalılığı her geçen gün de mahvediyor bizi ev sahipleri kira için sıkıştırıp duruyorlar lütfen kira yardımı bir an önce yatırılmasına arz ederim.

Evim ağır hasarı, herkes para aldı ben almadım. Niye acaba? Kaza yaptım ondan dolayı da çalışamıyorum faturalar benim adımadır. Tapum benim adımadır, para yatmadı. Yardımcı olursanız memnun olurum. İki çocuğum var şimdi ise araçta yatıyoruz evimi yamaladılar içinde ne var ne yoksa almışlar 10 bin tl Suriyeli bir vatandaş benim ikametgah adresimde göründüğünden dolayı ona yatmış onu da alamadık şimdi kira yardım başvurusu kabul edildi ama 3 ay oldu parayı alamadım yetkili yerler ne olur yardımcı olur musunuz?

Ağustos ayı kira yardımı yatmadı. En kısa zamanda afetzede kira yardımı Ağustos ödemesinin yapılmasını istiyoruz. Depremden önce 900 TL kira verirken şu an 7500 TL veriyoruz. İnsanların ne halde olduklarını unutmayın. En kısa sürede hesabıma yatmasını bekliyorum.