Deprem kira yardımı neden yatmadı? AFAD Deprem paralarını neden yatırmıyor?

Deprem kira yardımı neden yatmadı konusunda AFAD herhangi bir resmi açıklama yapmadı. 6 Şubat'tan bu yana zor şartlar altında mücadele eden vatandaşlarımız artan kiralar, enflasyon ve diğer zorlu hayat şartları ile mücadele ediyor. Sosyal medya ve şikayet siteleri üzerinden şikayetlerini dile getiren vatandaşlar herhangi bir kira yardımının yapılmadığını iddia ediyorlar. Konuya ilişkin detaylara gelin göz atalım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde depremzedelere kira yardımı yapılacağının müjdesini vermişti. Birkaç ay sonra AFAD E-Devlet üzerinden kira yardımı talep eden depremzedeler için bir başvuru formu açtı. Ağır hasarlı veya orta hasarlı girilemeyecek veya girilmesi tehlikeli olan ev sahiplerine kira yardımı yapmaya başladı. Başvurusu onaylanan kişiler yardımları almaya başladı. Ancak son aylarda ödemelerle ilgili bir sorun olduğu söyleniyor. Vatandaşlar Temmuz ve Ağustos aylarının yatmadığını ve zor durumda olduklarını dile getiriyorlar.

Deprem kira yardımı neden yatmadı henüz bilinmiyor. AFAD tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin tepkiler veren vatandaşların yorumları ise şu şekilde:

Sayın AFAD başkanlığı biz deprem bölgesinde ikamet etmekteyim bu ay neden kira yardımı yatırılmıyor nedendir acaba her şey almış başını gidiyor hayat pahalılığı her geçen gün de mahvediyor bizi ev sahipleri kira için sıkıştırıp duruyorlar lütfen kira yardımı bir an önce yatırılmasına arz ederim.