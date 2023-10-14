Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler... 14 Ekim Son Depremler...

Türkiye’de deprem önemli bir gerçektir. Gerçekleşen depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakikası dakikasına kaydetmektedir. Bu sayede nerelerde deprem olduğunu bilmek kolaylaşır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri konusunda en güvenilir olan kurumlardır. Peki 14 Ekim günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre hangi illerde deprem oldu?

14 EKİM GÜNÜ AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

14-10-2023 08:10:52 36.949 36.549 7.02 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep) 606253

14-10-2023 08:09:19 37.122 36.933 7 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 606252

14-10-2023 07:20:16 34.873 24.594 15 MW 3.9 Akdeniz 606244

14-10-2023 06:53:03 38.223 38.099 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 606248

14-10-2023 06:48:22 39.023 30.153 7 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya) 606247

14-10-2023 06:46:42 34.912 24.665 50.5 ML 3.4 Akdeniz 606246

14-10-2023 06:11:42 38.121 40.068 7.02 ML 1.7 Eğil (Diyarbakır) 606250

14-10-2023 05:33:03 36.831 36.191 7.02 ML 1.4 Dörtyol (Hatay) 606251

14-10-2023 05:11:49 38.404 37.518 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 606249

14-10-2023 04:29:05 37.801 37.62 8.54 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman) 606245

14-10-2023 03:24:41 37.867 36.655 11.57 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606243

14-10-2023 02:48:27 38.119 37.776 10.41 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 606242

14-10-2023 02:37:05 40.286 23.312 7.27 ML 3.2 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 606241

14-10-2023 02:30:38 35.49 27.203 19.62 ML 2.9 Ege Denizi - [135.40 km] Datça (Muğla) 606236

14-10-2023 02:30:13 40.618 32.774 6.96 ML 1.6 Kızılcahamam (Ankara) 606238

14-10-2023 02:05:42 38.382 39.133 7.59 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) 606239

14-10-2023 02:04:48 38.409 37.539 7.01 ML 1.5 Darende (Malatya) 606240

14-10-2023 01:46:04 38.117 36.954 7.07 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 606237

14-10-2023 01:05:32 36.642 36.374 5.96 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay) 606235

14-10-2023 00:56:58 38.433 37.504 7.02 ML 1.8 Darende (Malatya) 606234

14-10-2023 00:56:58 38.433 37.504 7.02 ML 1.8 Darende (Malatya) 606234

14-10-2023 00:49:26 36.036 28.155 40.04 ML 2.0 Akdeniz - [66.30 km] Marmaris (Muğla) 606233

14-10-2023 00:22:28 38.918 44.594 8.08 ML 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [32.87 km] Özalp (Van) 606232

14-10-2023 00:20:53 38.074 36.603 11.02 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 606230

14-10-2023 00:15:54 38.054 37.751 7 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) 606231

14 EKİM 2023 GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.10.14 07:20:09 34.4637 23.9008 72.6 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.10.14 06:46:38 34.7865 24.3017 26.6 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.10.14 06:11:43 38.1902 39.9932 2.3 -.- 1.9 -.- KIRKKUYU-EGIL (DIYARBAKIR)

2023.10.14 05:33:03 36.7828 36.2890 21.5 -.- 1.3 -.- CAGLALIK-DORTYOL (HATAY)

2023.10.14 05:11:51 38.4633 37.5157 5.7 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.10.14 04:29:05 37.8418 37.6408 5.0 -.- 2.2 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.10.14 03:24:43 37.8770 36.6648 4.0 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.14 02:48:27 38.1510 37.7423 9.3 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.14 02:34:55 38.5927 37.5457 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)

2023.10.14 02:30:40 35.5470 27.2680 11.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2023.10.14 02:05:43 38.4548 39.1520 5.2 -.- 1.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)

2023.10.14 01:46:05 38.1797 36.9967 7.5 -.- 1.8 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.14 01:05:32 36.5837 36.4215 17.7 -.- 1.6 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)

2023.10.14 00:57:00 38.4867 37.4872 5.0 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2023.10.14 00:49:23 35.8758 27.9982 42.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2023.10.14 00:22:31 38.8863 44.3213 5.0 -.- 3.0 -.- DAMLACIK-OZALP (VAN)

2023.10.14 00:20:53 38.1310 36.6328 5.0 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)