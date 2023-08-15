Depremde hasar almıştı! Son hali korku saçıyor...''Bizim evimizin üzerine düşecek''

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremde yaşadıkları ikametin yanındaki binanın hasar aldığını ve tehlike oluşturduğunu iddia eden aile korkularını basın mensuplarına anlattı.

Depremde hasar almıştı! Son hali korku saçıyor...''Bizim evimizin üzerine düşecek''
deprem hasarlı ev

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremde yaşadıkları ikametin yanındaki binanın hasar aldığını ve tehlike oluşturduğunu iddia eden aile, büyük korku yaşadıklarını söyledi.


Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hasarlı binanın hemen yanında 3 katlı evde yaşayan Battal ailesi, binanın kendi evlerinin üzerine yıkılmasından korkuyor. 3 çocuk annesi Cennet Battal, “Depremde bizim ikametimiz az hasar aldı fakat depremden sonra yanımızdaki bina ağır hasar aldı. Biraz da kayma var. Fakat burada orta hasara çevrilmişler ve biz burada rahat uyuyamıyoruz. Artçı depremler devam ediyor ve çocuklarımız huzursuz. Çünkü bina yıkıldığında bizim evimizin üzerine düşecek. Eşim ve çocuklarım hepimizin hayatı tehlikede. Bir an önce binanın incelenmesini, hatta yıkılmasını talep ediyoruz. Bu binanın gelip bize desinler ki, ‘Binada kayma yok, sıkıntı yok, gönül rahatlığı ile oturun’ desinler, biz hiç seslenmeyip oturacağız” dedi.

Depremde hasar almıştı! Son hali korku saçıyor...''Bizim evimizin üzerine düşecek'' - Resim : 1

GECELERİ UYKUMUZDAN KALKIYORUZ!

Hüsne Battal ise, “Depremde biz enkazdan çıktık, o korkuyu yaşadık. Şu an burada oturuyoruz. Ama yaşadığımız evin yanındaki bina hasarlı. Tabii ki geceleri kalkıyoruz uykumuzdan, korkuyla kalkıyoruz. Bunları yaşamak istemiyoruz" dedi.
9 yaşındaki Gülce Battal ise, “Bu bina bizim üzerime yıkılabilir. Biz çok korkuyoruz ve rahat oyun oynayamıyoruz” diye konuştu.

Depremde hasar almıştı! Son hali korku saçıyor...''Bizim evimizin üzerine düşecek'' - Resim : 2

Depremde hasar almıştı! Son hali korku saçıyor...''Bizim evimizin üzerine düşecek'' - Resim : 3

Yeniden deprem bekleniyor mu? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son veriler! SON DAKİKA DEPREMYeniden deprem bekleniyor mu? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son veriler! SON DAKİKA DEPREMYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# son depremler # deprem # Kahramanmaraş # aile
Çok Okunanlar
Çiçekler coşmuyor ve açmıyorsa işte coşturma tekniği! Saksı dibine koyun
Çiçekler coşmuyor ve açmıyorsa işte coşturma tekniği! Saksı dibine koyun
Sivaslılar bu lezzet olmadan kahvaltı sofrasına oturmuyor!
Sivaslılar bu lezzet olmadan kahvaltı sofrasına oturmuyor!
Sıcaklıklar daha da mı artacak?
Sıcaklıklar daha da mı artacak?
15 Ağustos Resmi Gazete kararları
15 Ağustos Resmi Gazete kararları
Olası İstanbul depreminden sonra tsunami tehlikesi!
Olası İstanbul depreminden sonra tsunami tehlikesi!