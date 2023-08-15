Yeniden deprem bekleniyor mu? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son veriler! SON DAKİKA DEPREM

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depreminden sonra hayatımızın tam merkezine oturan AFAD ve Kandilli Rasathanesi her saniye deprem verilerini bizlerle paylaşıyor. 10 binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz ve birçok ilimizin etkilendiği büyük Kahramanmaraş depreminden sonra gözümüz hep AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde.

15 AĞUSTOS DEPREMLERİ!

SON DAKİKA AFAD DEPREM VERİLERİ!

15-08-2023 09:02:00 40.937 40.202 11.67 ML 1.9 Karadeniz - [02.46 km] Sürmene (Trabzon) 599152

15-08-2023 08:38:48 38.023 26.874 6.93 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.49 km] Seferihisar (İzmir) 599150

15-08-2023 08:34:38 37.785 36.054 6.84 ML 1.5 Feke (Adana) 599151

15-08-2023 08:26:03 41.038 39.529 6.53 ML 1.5 Akçaabat (Trabzon) 599149

15-08-2023 07:59:37 38.422 37.477 7 ML 2.3 Darende (Malatya) 599148

15-08-2023 07:55:00 37.657 35.862 7.08 ML 1.0 Kozan (Adana) 599146

15-08-2023 07:48:52 37.626 35.875 6.97 ML 1.6 Kozan (Adana) 599145

15-08-2023 07:30:06 38.307 38.223 9.4 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 599147

15-08-2023 07:26:38 37.821 36.487 7 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 599144

15-08-2023 07:17:17 38.387 37.534 7.04 ML 1.4 Darende (Malatya) 599143

15-08-2023 06:51:52 37.902 36.663 6.98 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599139

15-08-2023 06:47:00 40.08 41.819 10.82 ML 1.5 Pasinler (Erzurum) 599142

15-08-2023 06:41:36 38.24 37.236 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 599138

15-08-2023 06:37:29 37.354 37.086 7 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 599140

15-08-2023 06:34:30 38.441 39.259 7.53 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 599141

15-08-2023 06:28:43 38.367 37.383 7 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 599137

15-08-2023 06:23:21 37.374 37.097 7.11 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 599134

15-08-2023 06:17:49 38.129 37.363 6.97 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 599136

15-08-2023 06:15:01 37.678 36.256 7.04 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye) 599135

15-08-2023 06:02:09 37.742 35.398 7.44 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri) 599133

SON DAKİKA KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE VERİLER!

2023.08.15 08:51:57 37.1822 35.9078 1.8 -.- 1.7 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) REVIZE01 (2023.08.15 08:51:57)

2023.08.15 08:34:28 38.0923 36.8160 22.3 -.- 2.0 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 07:59:38 38.4495 37.5235 6.1 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.15 07:48:52 37.4812 35.7743 15.7 -.- 1.4 -.- KAHVELI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.15 07:30:05 38.3007 38.1727 5.0 -.- 1.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.15 07:17:16 38.3832 37.4848 8.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 06:51:52 37.8970 36.6328 4.6 -.- 2.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 06:47:00 40.0870 41.8957 4.1 -.- 2.0 -.- ORTAKLAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2023.08.15 06:41:35 38.2325 37.2228 9.5 -.- 1.6 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 06:37:29 37.3322 37.1003 3.0 -.- 1.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 06:34:30 38.4773 39.3210 6.4 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.08.15 06:28:44 38.5162 37.3067 5.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.15 06:23:20 37.3655 37.0925 6.4 -.- 1.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 06:17:49 38.1555 37.2488 10.8 -.- 1.6 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 06:02:06 37.3148 35.2612 9.0 -.- 1.5 -.- HACIMUSALI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.08.15 05:54:13 40.4607 27.0378 5.0 -.- 1.3 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.08.15 05:52:26 36.7962 36.3705 2.8 -.- 1.5 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel

2023.08.15 05:29:51 39.1415 40.4042 8.3 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel

2023.08.15 05:22:37 38.2662 37.2987 5.0 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 05:18:18 37.6237 35.5522 14.8 -.- 1.2 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.15 05:11:21 38.3805 37.5422 5.0 -.- 3.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.15 05:01:11 38.7207 31.5472 5.3 -.- 1.9 -.- KARGALI-YUNAK (KONYA) İlksel

2023.08.15 04:52:49 37.6210 35.8777 5.4 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.15 04:50:40 37.6468 35.8528 7.6 -.- 2.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.15 04:47:53 37.6213 35.8258 15.4 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.15 04:38:06 38.1822 38.2130 4.7 -.- 2.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.15 04:35:24 38.3292 38.2567 5.0 -.- 2.0 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.15 04:30:49 37.9808 38.0838 12.8 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.15 04:25:21 37.8658 36.5663 13.8 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 04:07:40 38.9277 37.2993 4.9 -.- 2.1 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.15 04:06:51 38.2810 38.3110 3.6 -.- 2.4 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel

2023.08.15 04:03:39 38.9042 37.4207 5.0 -.- 3.0 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.15 03:51:09 37.1577 31.0783 111.1 -.- 3.1 -.- ETLER-SERIK (ANTALYA) İlksel

2023.08.15 03:49:30 40.8698 31.6543 4.8 -.- 1.7 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2023.08.15 03:14:14 36.7237 31.2520 14.2 -.- 1.8 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2023.08.15 02:52:36 39.6918 41.7302 5.0 -.- 1.5 -.- CATAK-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2023.08.15 02:28:53 38.4095 37.3862 3.1 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 02:26:03 38.3912 37.4268 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 02:13:31 36.8877 36.5213 11.0 -.- 2.0 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.15 02:10:49 37.9158 26.7140 9.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.08.15 02:06:25 38.3060 37.2635 5.0 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 01:54:51 39.9615 28.8722 15.9 -.- 1.6 -.- KARINCALI-ORHANELI (BURSA) İlksel

2023.08.15 01:42:02 38.2833 32.4093 18.6 -.- 1.0 -.- SARAYONU (KONYA) İlksel

2023.08.15 01:33:16 38.2760 27.9225 10.6 -.- 1.8 -.- UZUMLU-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2023.08.15 01:00:56 38.3745 37.4012 1.4 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 00:51:18 38.0518 37.3597 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 00:48:11 39.0610 29.9345 6.4 -.- 2.3 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.15 00:45:09 38.6757 43.1440 4.1 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2023.08.15 00:42:14 37.9537 38.0668 5.6 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.15 00:36:17 38.2215 38.4162 5.9 -.- 3.0 3.0 UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.15 00:15:54 37.2930 37.0275 7.5 -.- 1.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.15 00:04:50 36.0967 30.9208 1.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel