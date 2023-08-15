Olası İstanbul depreminden sonra tsunami tehlikesi! Haluk Özener ve Şükrü Ersoy tsunamiye karşı uyardı

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından tsunami gerçekleşmişti. Tsunami nedeniyle de bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de yaşanan tsunami sonrası akıllara İstanbul'da da gerçekleşecek olası deprem sonrası tsunami olur mu sorusu gelmişti. Marmara Denizi'nin iç deniz olması tsunami oluşmasını engeller mi? İstanbul depreminin yıkıcı etkilerine bir de tsunami eklenir mi? O soruların yanıtını Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy verdi.

MARMARA DENİZİ'NDE DAHA ÖNCE TSUNAMİ OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk ekranlarında olası İstanbul depremine ilişkin bilgiler verdi. Marmara Denizi'nde tsunami oluşmasına dair bilgiler de veren uzman isimler, tsunaminin hangi koşullar altında oluşabileceğini aktardı.

Marmara'nın tarihinde 30 tane tsunaminin kayıtlara geçtiğini belirten Özener ve Ersoy, İzmir'de 20-30 santimlik bir tsunaminin bile can aldığını hatırlattı. Özener, "40 santim yüksekliğinde bir dalga insanın ayaklarını yerden kesip boğulmasına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDEN SONRA TSUNAMİ OLUR MU?

Marmara'nın kapalı deniz olmasının tsunami oluşmasına engel olmayacağını belirten Ersoy, "Olası İstanbul depreminden sonra tsunamiyle ilgili 50 senaryo var" ifadelerini kullandı. Deprem sonrası deniz altında oluşan heyelanların tsunamiye neden olacağını belirten Ersoy, "Doğu Marmara'da deniz altı heyelanlarına bir yatkınlık var" dedi.

HALUK ÖZENER İSTANBULLULARI TSUNAMİYE KARŞI UYARDI

Haluk Özener, olası İstanbul depreminden sonra sahil şeridindeki vatandaşların çok hızlı bir şekilde bölgeyi terk etmeleri gerektiğini vurguladı. Özener, "Tsunami deprem gibi değil. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama tsunaminin ne zaman olacağını biliyoruz. Kıyıya yakın yada denizin içinde olan deprem sonrası tsunami gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ SONRASI TSUNAMİ TEHLİKESİ OLAN BÖLGELER NERELER?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Haluk Özener'in uyarıları akıllara hangi bölgenin tehlike altında olduğu sorusunu getirdi. İBB'nin internet sitesinde yer alan İstanbul İli Marmara Kıyılarında Tsunami Kaynaklı Risk Araştırması isimli rapora göre İstanbul'da tsunami riski en yüksek olan ilçeler şu şekilde ifade edilmiştir: