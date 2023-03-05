Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü.



Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı



• İşte yıkıldığını anın görüntüleri ve enkaz çalışmalarıhttps://t.co/5a9LQqxMa6 pic.twitter.com/lj2oMqP9uz — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 5, 2023

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş düşen molozlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla hep birlikte "sesimi duyan var mı?" diye enkaza doğru seslenerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.

Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haliliye ilçemizde Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir." ifadeleri kullanıldı.

BİNA ZATEN KAPALIYDI, O YÜZDEN KİMSE YOKTU

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, gazetecilere, depremden sonra binanın tamamen boşaltıldığını ve binada kimsenin olmadığını belirterek şöyle konuştu:

- Bina ağır hasarlıydı ve etrafı çevrilmişti ama binada su kaçağı varmış, ekipler onu kontrole gelmiş galiba. Belediye personeli çıkmış, onlarda bir şey yok ama binadan sesler geliyor. Bu yüzden çalışmalar yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda o kişiye ulaşılır.

Aydınlık, binada parti üyesi kimsenin olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine "Bina zaten kapalıydı, o yüzden kimse yoktu. Kimler vardı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.