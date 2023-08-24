Depreme uykuda yakalanan Malatya halkı parklara akın etti!

Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar parklara akın etti. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Depreme uykuda yakalanan Malatya halkı parklara akın etti!

Malatya’da saat 08.35’te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan deprem sonrası çok sayıda vatandaş sokaklara döküldü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar parklarda kalmayı tercih ederken, korkudan evlere giremediklerini söyledi.

Depreme uykuda yakalanan Malatya halkı parklara akın etti! - Resim : 1

ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Yeşilyurt merkezli depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü kentte vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Malatya'da 5.0 şiddetinde deprem! Araştırmalar sürüyorMalatya'da 5.0 şiddetinde deprem! Araştırmalar sürüyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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