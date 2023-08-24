Depreme uykuda yakalanan Malatya halkı parklara akın etti!

Malatya’da saat 08.35’te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan deprem sonrası çok sayıda vatandaş sokaklara döküldü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar parklarda kalmayı tercih ederken, korkudan evlere giremediklerini söyledi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Yeşilyurt merkezli depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü kentte vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.