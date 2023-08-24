Malatya'da 5.0 şiddetinde deprem! Araştırmalar sürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, olumsuz bir durum olmadığını belirterek, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Malatya’nın merkez ilçesi Yeşilyurt merkezli yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe neden oldu. 6 Şubat depremlerinden ciddi şekilde etkilenen Malatya’da sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Az hasarlı evlerinde oturan Malatyalılar deprem ile birlikte sokaklara çıkarken, Malatya Valisi Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek;

- Malatya, Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğünde yaşanan depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını ifade ederek, vatandaşların özellikle ağır hasarlı yapılardan uzak durması noktasında uyardı.



Kentteki hastanelerden edinilen bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir başvurunun da olmadığı öğrenilirken depremin merkez üssü Yeşilyurt ilçesinde daha fazla hissedildiği belirtildi. Şiddetli deprem nedeniyle birçok vatandaş sokakta beklemeye devam ediyor.