Destici trafik kazasında yaralandı



Seçim çalışmalarını Tokat’ta sürdüren Büyük Birlikte Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin mitingi için Reşadiye'ye giderken trafik kazası geçirdi.



Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı, Reşadiye'ye 15 kilometre kala kaza yaptı. Destici ile araçtaki 3 kişi yaralandı.



İlk müdahalesi Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan Mustafa Destici’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Destici ile Büyük Birlik Partisi Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar’ın ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kazanın ardından Mustafa Destici’yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.