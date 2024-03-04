'Kaan' Dünya'dan övgü alıyor

Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan dünya basınının gündeminden düşmüyor. Son olarak Arab News, Kaan'ı manşetine taşıdı. Haberde, KAAN'ın tarihi uçuşuna ve Türkiye için önemine vurgu yapıldı.

'Kaan' Dünya'dan övgü alıyor


Süpersonik hızda taarruz yeteneği, yapay zeka ile artırılmış muharebe gücü… Türkiye’nin 5. nesil milli savaş uçağı KAAN, uluslararası kamuoyunun ve savunma sanayii uzmanlarının dikkatini çekiyor.

Son olarak Arab News Kaan'ı manşetine taşıdı. ''Türkiye hava kuvvetlerini geliştirme yolunda atılım yapıyor'' başlıklı yazıda dikkat çeken ifadelere yer verildi.

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’ın kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin Kaan ile yeni bir dönemin kapısını açtığı vurgulandı. “Bu test, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Türk-Amerikan ilişkilerinde paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip” ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, ABD’nin, Türkiye'nin hava kuvvetlerini geliştirmesini engellemek için elinden geleni yaptığı ifade edildi.

ARAB NEWS: TÜRKİYE KAAN İLE YENİ BİR DÖNEME GİRDİ

Türkiye’nin savunma sanayisini geliştirmesi ve NATO müttefikinin sağlamayı reddettiği askeri teçhizatı üretmeye başlaması birkaç yıl aldı. ABD, yakın zamanda Türkiye'ye 90'a yakın F-16 savaş uçağının modernizasyonu için gerekli yedek parçanın teslimatını durdurduğunda da benzer bir tutum benimsemişti. Ankara, savunma teçhizatının tedariğinde yabancı bir ülkeye güvenmenin riskleri olduğunu anladı. Türkiye hava kuvvetlerini geliştirme yolunda atılım yapıyor. Pek çok milli proje de şu anda devam ediyor.

Türkiye'nin 5. Nesil milli savaş uçağı Kaan'ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmesi bekleniyor.

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