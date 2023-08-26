Dini nikah nasıl kıyılır? Diyanet'e göre dini nikah nasıl olmalı?

Evlenecek erkek ve evlenecek kadının evlenmelerine resmi veya dini hiçbir engel bulunmamalıdır. Nikah akdi için iki şahit bulunmalıdır; bir Mehir de olacak. Boşanma durumunda kadının yanında kalacak olan maddi güvence maddi bir fırsattır. Mehir başlık parası değildir; damat tarafından geline verilir. Dini nikah yaptırmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır:

Müstakbel eşlerin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekmektedir.

Evlilik akdinin kurulabilmesi için erkeğin ve kadının kendi hür iradeleriyle "kabul ediyorum" demeleri gerekir.

Maliki mezhebine göre evlilik sır olarak kalmamalı ve ilan edilmelidir.

Kadın tarafın velisinin rızasının bulunması gerekir.

Ayrıca aklen olgun iki erkek veya bir erkek ve iki kadın tanığın bulunması gerekir.

DİNİ NİKAH NASIL KIYILIR? DİNİ NİKAH KIYMA ŞARTLARI NELERDİR?

Evlenmek üzere olan erkek ve kadının evlenmelerine resmi veya dini bir engel bulunmamalıdır. İslami nikah akdi için iki şahidin olması gerekir; işin içinde bir mehir olacak. Kadının boşanması durumunda ona maddi güvence ve maddi olanak sağlar. Mehir başlık parası değildir; damat mehiri geline verir. İmam, evlenenlerin isimlerini, şahitlerin isimlerini ve ebeveynlerinin isimlerini bir kağıt parçasına yazar. Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetleri ve hadisleri okurlar. Önce kadına, sonra erkeğe üç defa "Bu kadını/erkeği kabul ediyor musun?" diye sorarlar. İmam şahitler huzurunda bu nikahı kıyar.

DİNİ NİKAH İÇİN MEHİR NE KADAR OLMALI?

Her türlü maddi veya mali menfaat Mehir olarak belirlenebilir. Hanefi mezhebine göre Mehirin asgari miktarı 10 dirhem (o dönemde yaklaşık iki koyunun değeri), Maliki mezhebine göre ise 3 dirhem gümüştür. Şafii ve Hanbelî Mehir miktarında alt ve üst sınır yoktur.

DİNİ NİKAH HUKUKEN GEÇERLİ MİDİR?

Evlenmek isteyen kişilerin yasal olarak evli sayılabilmesi için resmi nikah töreni yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca İslam inancının gerektirdiği bir diğer evlilik türü de "dini nikah" olarak da bilinen imam nikahıdır. Her iki durumda da çiftler birbirlerini eş olarak kabul ederler. Ancak dini nikahın hukuki geçerliliği yoktur. Bu sebeple evlenecek çiftlerin kesinlikle resmi nikah yaptırması gerekmektedir. Dini nikahın kanunda yeri yoktur.