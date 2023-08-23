Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kavgada 4 kişi tutuklandı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ağustos'ta Tekel Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler için düzenlenen barış yemeğinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında yaralananların da bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. 2 şüphelinin arandığı soruşturmada, 9 şüpheli de hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacak.