Diyarbakır'da geri dönüşüm esnafına ruhsat verilmiyor! Yenişehir Belediyesi "eksik evrak" gerekçesiyle ruhsat vermiyor

Diyarbakır’da geri dönüşüm esnafına Yenişehir Belediyesi çalışma ruhsatı vermiyor. 2. Sanayi sitesinde yer alan onlarca esnafın elinde vergi levhası, Çevre İzin ve Lisans Belgesi var ama ruhsatları yok. Esnaf iş yapmak istiyor. Belediye “eksik evrak” nedeniyle ruhsat vermediği biliniyor.

Editör: Ekrem Demir

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde geri dönüşüm esnafı işyerlerine çalışma ruhsatı verilmesini istiyor.

Vergi levhaları var, Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğünden Çevre İzin ve Lisans Belgeleri var ama işletme ruhsatları yok.

Yenişehir Belediyesi “eksik evrak” gerekçesiyle iş yerlerine bir bir mühür vuruyor. Esnaf, ekmek teknelerini yüzdürmek istiyor, belediyeden çözüm bekliyor.

Vatan Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Tanhan da 2. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Tanhan esnafın yanında olduklarını söyledi. Tanhan, ruhsat sorununun çözmek için belediye yönetimini göreve davet etti.

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# diyarbakır # Yenişehir Belediyesi
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