Diyarbakır'da tefecilere geçit verilmedi! 10 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan beşi tutuklandı.

Diyarbakır'da tefecilere geçit verilmedi! 10 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da tefecilik operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 8 aylık çalışmada, vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur ettikleri gerekçesiyle 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 5 şüpheli de serbest bırakıldı.

Operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 150 fişek, 15 mağdur bilgilerinin bulunduğu ajanda ile mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirilmiş, yapılan çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon liralık şüpheli hesap hareketinin gerçekleştiği belirlenmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Diyarbakır # diyarbakır # Tefecilik operasyonu
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