Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu! 10 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da yürütülen uzun çalışmaların ardından vatandaşları mağdur eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu! 10 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde suçluların yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 aylık çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 150 fişek, 15 mağdur bilgilerinin bulunduğu ajanda ile mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yapılan çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon liralık şüpheli hesap hareketinin gerçekleştiğinin belirlendiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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