Diyarbakır'da terör propagandası yapanlar yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.​​​​​​​

Diyarbakır'da terör propagandası yapanlar yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Terör örgütü propagandası yapanlara yönelik mücadele sürüyor. Son olarak Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı ifade edildi.

Buna göre, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# diyarbakır # deaş # terör örgütü
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