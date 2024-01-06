Doğa Tutkunlarının Uğrak Noktası

Şimdi de sarıçam ormanları, akarsu ve gölleri ile doğaseverlerin uğrak noktası olan bir yere götürelim sizleri. Erzincan'da bulunan Dumanlı Tabiat Parkı şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Editör: Şevval İskender
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Burası Erzincan'ın Refahiye İlçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı...

Büyüleyici güzelliği ile turistlerin gezi rotası arasında bulunan park beyaz örtüyle kaplandı.

Karla kaplanan tabiat parkı, kış mevsiminde şehirden uzaklaşmak isteyen doğaseverlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Dumanlı Tabiat Parkı'nda vatandaşların kimi semaverde çaylarını demledi kimi mangalda sucuk yaptı.

Kent merkezine70 kilometre uzaklığındaki tabiat parkı, şehirden uzaklaşıp doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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