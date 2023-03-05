Doğanşehir'de ilk kazma vuruldu: Bakan Kurum açıkladı

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "78 noktadan 44'ünde 19 bin 464 metre sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alanda mikro bölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591'ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlandığı

sağlam zemin tespit edilen yerlerde

hiç vakit kaybetmiyoruz.



Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk! pic.twitter.com/JZhvtJy8jj — Murat KURUM (@murat_kurum) March 5, 2023

"DOĞANŞEHİR'DE KAZMAYI VURDUK"

Bakan Kurum deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Kurum ayrıca, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta yapılacak 349 kalıcı konutla ilgili de bir video paylaşarak, "Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir'de de kazmayı vurduk" dedi.

78 noktadan

44’ünde

19.464 metre sondajla

zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz.



50.565 hektar alanda

mikro bölgeleme çalışmalarında

3.843 sondajdan

591’ini yaptık, devam ediyoruz.



En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz. pic.twitter.com/xCakspCHW7 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 5, 2023

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Doğanşehir'de ilk etapta 349, ikinci etapta ise 608 afet konutunun inşa edileceği ifade edildi. Yapılacak afet konutlarının maksimum 5 katlı olarak planlandığı belirtilerek, 105 metrekarelik 3+1 konutların yapılacağı ve şehrin tarihi ve kültürünün korunacağı vurgulandı.

Deprem bölgesinde sondaj çalışmaları sürüyor.

Açıklamada, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projelerin planlandığı belirtilirken, depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni master plan çalışmalarının hayata geçirildiği aktarıldı. Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi.