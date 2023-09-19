Düşen helikopterin kurtarılma anı görüntüleri paylaşıldı

Düşen helikopterin kurtarılma anı görüntüleri paylaşıldı. İzmir'in Menderes ilçesinde yangına müdahale ederken su aldığı düşmüştü.

Düşen helikopterin kurtarılma anı görüntüleri paylaşıldı
Düşen helikopterin kurtarılma anı görüntüleri paylaşıldı
Editör: Süleyman Daban
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İzmir'in Menderes ilçesinde yangına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin enkazının kurtarılma anları, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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 ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu. Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıkarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatından aranan son kişi olan Türkiye vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde yangına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin enkazının kurtarılma anları, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu. Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıkarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatından aranan son kişi olan Türkiye vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi. Helikopter enkazı böyle çıkartıldı Öte yandan helikopter enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Helikopter enkazının çıkarılması için yürütülen çalışmalar da Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Öte yandan helikopter enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Helikopter enkazının çıkarılması için yürütülen çalışmalar da Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Düşen helikopterin kurtarılma anı
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