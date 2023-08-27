Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama! 876 kişi, 218 araç kontrol edildi

Düzce’de polis ekiplerinin eş zamanlı uygulamasında 876 kişi, 218 araç kontrol edildi.

Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama! 876 kişi, 218 araç kontrol edildi
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Düzce Emniyet Müdürlüğü, huzur uygulamalarına devam ediyor. Yoğun olarak ihbar gelen Üniversite bölgesinde eş zamanlı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

DÜZCE EKİPLERİNDEN EŞ ZAMANLI UYGULAMA

Bölgeye girişin olduğu 4 noktada Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı, Narkotik, Asayiş, Gece Kartalları ve Trafik ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 876 şahıs, 218 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 3 aranan şahıs yakalanırken, 31 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 19 bin 187 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama! 876 kişi, 218 araç kontrol edildi - Resim : 1

Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama! 876 kişi, 218 araç kontrol edildi - Resim : 2

Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama! 876 kişi, 218 araç kontrol edildi - Resim : 3

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