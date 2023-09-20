Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeni ile büyük hasar oluştu.

Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Editör: Süleyman Daban
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Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Yeşilova köyündeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gölyaka ve Düzce belediyelerine ait itfaiye ile sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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