Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Yeşilova köyündeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gölyaka ve Düzce belediyelerine ait itfaiye ile sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.