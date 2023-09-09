Düzce'de sel sonrası UMKE çalışmaları sürdürüyor

Düzce UMKE görevlileri Kırklareli’nde meydana gelen sel baskının ardından saha da çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de sel sonrası UMKE çalışmaları sürdürüyor
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Kırklareli’nde meydana gelen sel sebebi ile bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Düzce’den bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Kırklareli’de meydana gelen sel baskınının ardından yürütülen ve sabahın ilk saatleriyle devam edilen arama kurtarma çalışmalarına destek olurken diğer yandan arama kurtarma ekiplerine sağlık tedbiri sağlıyor.

Düzce sel felaketi

DÜZCE SEL FELKATİNİN İZLERİNİ SİLİYOR!

Düzce sel felaketi

UMKE ekipleri dağ taş bayır demeden çalışmaları devam ettirerek çevre illere köylere ulaşım için jandarmayla koordineli hareket ediyor.

Düzce sel felaketi

Çöken yollar nedeniyle köylere bağlantı kesilmişti. 

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