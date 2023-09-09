Yunanistan’ın geri ittiği 6 göçmen kurtarıldı

Son yıllarda kontrolsüzce artan Yunanistan'a kaçak girişleri önleme adına Yunan polisi insan dışı davranışlar sergilemeye devam ediyor. Çok sayıda ölüme neden olan Yunanistan'ın geri ittiği 6 göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

GÖÇMENLER KURTARILDI!



Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.