Yunanistan’ın geri ittiği 6 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan’ın geri ittiği 6 göçmen kurtarıldı
Yunanistan’ın geri ittiği 6 göçmen kurtarıldı
Son Güncelleme:

Son yıllarda kontrolsüzce artan Yunanistan'a kaçak girişleri önleme adına Yunan polisi insan dışı davranışlar sergilemeye devam ediyor. Çok sayıda ölüme neden olan Yunanistan'ın geri ittiği 6 göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yunanistan’ın geri ittiği 6 göçmen kurtarıldı

GÖÇMENLER KURTARILDI!


Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Eylül ayında 3,3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldıEylül ayında 3,3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldıEkonomi
# göçmen # yunanistan
Çok Okunanlar
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
Çok sayıda can kaybı var
Çok sayıda can kaybı var
9 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
9 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar 🎵 Belediyeler Ünlü Şarkıcıları Nasıl Kullanıyor? Ünlülere Milyonlar, Geride Kalanlara Sıfır! -Ulusal 🎵 Belediyeler Ünlü Şarkıcıları Nasıl Kullanıyor? Ünlülere Milyonlar, Geride Kalanlara Sıfır! -Ulusal FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor