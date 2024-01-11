Edirne'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyen tıra gizlenmiş 8 düzensiz göçmen İpsala Gümrük Kapısı'nda yakayı ele verdi. İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Edirne'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak Edirne'de başarılı bir yakalama operasyonu gerçekleştirildi.

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek üzere İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya olan tırı x-ray taramasına sevk etti.

Burada şüpheli yoğunluk belirlenen araç, detaylı arama için hangara alındı. Yapılan aramada, yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3 ve Irak uyruklu 1 kişi olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # düzensiz göçmen # yunanistan
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