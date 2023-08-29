Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiye alanına iş makinasıyla konteyner indirilmek istenildi. Konteynerin üzerinde bulunan Murat Kartal (67) yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı. Akıma kapılarak yere düşen Murat Kartal ağır yaralandı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılan Kartal, önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.