Elinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşini ve iki çocuğunu rehin aldıktan sonra etrafa tehditler savuran koca polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirdi.

Elinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı
Son Güncelleme:

Olay, Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bir binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. isimli kadın evinin balkonundan "Beni kurtarın" diye bağırmaya başladı.

Camide alkollü fotoğraf paylaşmıştı: Polis ekiplerince kısa süre içinde kıskıvrak yakalandı!Camide alkollü fotoğraf paylaşmıştı: Polis ekiplerince kısa süre içinde kıskıvrak yakalandı!Yurt

ELİNDE BIÇAKLA EŞİNİ VE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU ESİR ALDI

Kadının yardım çığlıklarını duyan caddedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. O sırada balkona elinde bıçakla çıkan kadının kocası T.Ö., tehditler savurarak yardıma gelenlere izin vermedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı. N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından her ihtimale karşın hastaneye götürüldü.

Elinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı - Resim : 2
Elinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı - Resim : 3

# eşi ve çocuklarını rehin aldı # bıçakla # polis
Çok Okunanlar
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
1 ölü 6 yaralı
1 ölü 6 yaralı
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Öne Çıkanlar Ekonomist Hakan Topkurulu'dan Korkutan Açıklama: "Londralı Tefeciler Türkiye'yi Emecekler..." Ekonomist Hakan Topkurulu'dan Korkutan Açıklama: "Londralı Tefeciler Türkiye'yi Emecekler..." Manchester United'da sular durulmuyor Manchester United'da sular durulmuyor