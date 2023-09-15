Elinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı

Olay, Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bir binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. isimli kadın evinin balkonundan "Beni kurtarın" diye bağırmaya başladı.

ELİNDE BIÇAKLA EŞİNİ VE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU ESİR ALDI

Kadının yardım çığlıklarını duyan caddedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. O sırada balkona elinde bıçakla çıkan kadının kocası T.Ö., tehditler savurarak yardıma gelenlere izin vermedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı. N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından her ihtimale karşın hastaneye götürüldü.



