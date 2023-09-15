Camide alkollü fotoğraf paylaşmıştı: Polis ekiplerince kısa süre içinde kıskıvrak yakalandı!

Cami içinde alkol alarak fotoğraf paylaşan kişi, "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazmıştı. Polis ekiplerince alkollü fotoğraf paylaşan kişi kısa süre içinde kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Camide alkollü fotoğraf paylaşmıştı: Polis ekiplerince kısa süre içinde kıskıvrak yakalandı!
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Editör: Süleyman Daban
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüpheli S.Y.Ö'nün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şunları kaydetti:

- Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
İstanbul'da 3 gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulunduİstanbul'da 3 gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Camide alkollü fotoğraf # polis ekipleri
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