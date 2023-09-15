Camide alkollü fotoğraf paylaşmıştı: Polis ekiplerince kısa süre içinde kıskıvrak yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüpheli S.Y.Ö'nün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şunları kaydetti: