Kıbrıs kahramanı, Emekli Tuğgeneral Servet Cömert ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Vatan Partisi yöneticileri tarafından mezarı başında anıldı.

Kıbrıs kahramanı, Vatan Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tuğgeneral Servet Cömert ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.



Yedikule Mezarlığı'nda yapılan anmaya; Vatan Partili mücadele arkadaşları, dostları katıldı.



Anmada konuşan Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erkan Önsel, Servet Cömert'in Vatan Partisi'nin Millî Devlet Bildirgesi'nin hazırlanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Turhan Özlü, milli mücadele yolunda Servet Paşanın son nefesine kadar mücadele ettiğini anlattı.



Hayatı boyunca vatansever ve mücadeleci ruhunu kaybetmeyen, son nefesine kadar ülkesi için çalışan Emekli Tuğgeneral Servet Cömert, 24 Mayıs 2014'te hayatını kaybetmişti.