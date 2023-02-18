Erciyes Dağı kadar enkaz çıktı: Nereye döküleceği belli oldu

Depremden zarar gören bölgede 20 bin maden sahasının bulunduğunu söyleyen uzmanlar, uydu görüntüleri ile her bir sahanın ve kapasitesinin incelendiğini anlattılar. İnceleme sonucunda enkazın doldurulması planlanan maden sahalarının bir listesinin hazırlandığı kaydedildi.

ENKAZ KİRLİLİĞİ SON BULACAK

4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı ve atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, bölgede ERCİYES DAĞI büyüklüğünde Enkaz yığını ortaya çıktığını belirterek, bu yığını ortadan kaldırmak için arayışların sürdüğünü söyledi. Öner, bu çalışma ile enkazın süratle ortadan kaldırılmasının sağlanacağını dile getirerek şunları kaydetti:

- Şimdi yapılan hesaplamalara göre Erciyes dağı büyüklüğünde olması düşünülen enkazın ayrıştırmadan sonra bu açık maden sahalarına dökülmesi devletimizin de elini rahatlatacaktır. Keşke yaşanmasaydı ancak maalesef böyle bir felaket yaşadık.

Yapılacak çalışmalarla hem maden sahaları rehabilite olacak hem de enkaz kirliliği son bulacak. Rehabilitasyonun ardından bu sahaların ağaçlandırılarak, çevre ile bütünleşik hale getirilmesi de söz konusu olabilecek.”