Erzurum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Salih Özkartal idaresindeki otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolu Tepebaşı Geçidi mevkiinde aynı yönde seyir halindeki Mehmet Yurttapan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, camdan fırlayan Ayten Y. olay yerine hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı